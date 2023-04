Réunion d’information : Les étapes de la création d’entreprise Promopole Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Réunion d’information : Les étapes de la création d’entreprise Promopole, 21 avril 2023 10:00, Montigny-le-Bretonneux. Inscrivez-vous à une réunion d’information sur les étapes de création d’entreprise à Montigny Le Bretonneux, entrée libre sur inscription Vendredi 21 avril, 10h00 1 Vous voulez créer votre entreprise mais vous ne savez pas par où commencer ?

Participez à la réunion d’information animée par Laure, formatrice en création d’entreprise, au sein de l’organisme de formation, OFC création d’entreprise. Vous allez découvrir toutes les étapes de la création d’une entreprise. 2 heures pour aborder: Les différents statuts juridiques

Le business plan

Les aides à la création d’entreprise

Le démarrage d’activité Date : le 21 avril 2023 de 10H à 12H

Lieu : 12 avenue des Prés à Montigny Le Bretonneux

Entrée libre sur inscription obligatoire à contact@ofc-creation-entreprise.fr Promopole 12 avenue des prés Montigny le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines

