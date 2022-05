Comédie musicale “Casting gagnant” Jacques Brel, 29 février 2020 20:30, Montigny-le-Bretonneux.

Samedi 29 février 2020, 20h30 Sur place Adultes : 12€, enfants et étudiants : 6€ 01 39 50 03 86, fa.yvelines@hotmail.fr

France Alzheimer Yvelines présente une comédie musicale « Casting gagnant » destinée à financer les actions à destination des malades d’Alzheimer et des aidants.

L’association France Alzheimer Yvelines informe, accompagne et soutient les familles de malade atteint par la maladie d’Alzheimer ou par une maladie apparentée. La sensibilisation des pouvoirs publics et le soutien de la recherche font également partie de nos missions.

Dans les six antennes réparties sur le département, les bénévoles font de l’écoute téléphonique et se rendent disponibles pour rencontrer les familles concernées. Elles animent, en binôme avec une psychologue, des groupes de paroles mensuels et des formations des aidants familiaux. Elle organise également des sorties conviviales afin de permettre aux aidants de prendre un peu de répit et ainsi retrouver un peu de vie sociale. Elle offre des spectacles dans des EHPAD ou des accueils de jour…

Airance est née en 2002 sous l’impulsion de passionnés de la chanson et de la scène. Le groupe a créé des comédies musicales originales et des shows musicaux présentés à des comités de fêtes, des maisons de retraite et au profit de diverses associations. Cette nouvelle comédie musicale, « Casting gagnant », raconte l’histoire d’un cabinet d’avocat, au départ assez austère. Mais, sous l’influence d’une jeune stagiaire, l’ambiance autour de Maître LENOIR va devenir plus exubérante…

Le bénéfice de ce spectacle permettra de financer les actions de France Alzheimer Yvelines à destination des malades et des aidants.

Jacques Brel 4, rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Yvelines

samedi 29 février 2020 – 20h30 à 22h30