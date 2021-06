Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz, Moselle MONTIGNY JARDINS Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Catégories d’évènement: Montigny-lès-Metz

Moselle

MONTIGNY JARDINS Montigny-lès-Metz, 11 juin 2021-11 juin 2021, Montigny-lès-Metz. MONTIGNY JARDINS 2021-06-11 19:00:00 – 2021-06-11

Montigny-lès-Metz Moselle Montigny-lès-Metz La Ville de Montigny vous invite à de belles découvertes culturelles dans ses parcs et jardins tout au long du mois de juin.

Au programme : •Vendredi 11 juin – 19h

Parc Europa-Courcelles

Indicible Beethoven

Ballet de l’Opéra Théâtre Metz Métropole •Vendredi 18 juin – 19h

Jardin de la piscine

Déjà-vu – Ensemble de l’Ill

French touch cabaret •Dimanche 20 juin – 10h-19h

Berges du canal

Entre rives et rêves – Art Mu

Exposition de plein air •Vendredi 25 juin – 19h

Jardin des découvertes

L’Etre recommandé – Carnage Productions

Théâtre de rue interactif et généreux •Vendredi 2 juillet – 19h

Jardin devant-Blory

Les Nanas dans l’Rétro

Chansons rétro +33 3 87 55 74 74 http://www.montigny-les-metz.fr/ La Ville de Montigny vous invite à de belles découvertes culturelles dans ses parcs et jardins tout au long du mois de juin.

Au programme : •Vendredi 11 juin – 19h

Parc Europa-Courcelles

Indicible Beethoven

Ballet de l’Opéra Théâtre Metz Métropole •Vendredi 18 juin – 19h

Jardin de la piscine

Déjà-vu – Ensemble de l’Ill

French touch cabaret •Dimanche 20 juin – 10h-19h

Berges du canal

Entre rives et rêves – Art Mu

Exposition de plein air •Vendredi 25 juin – 19h

Jardin des découvertes

L’Etre recommandé – Carnage Productions

Théâtre de rue interactif et généreux •Vendredi 2 juillet – 19h

Jardin devant-Blory

Les Nanas dans l’Rétro

Chansons rétro Ville de Montigny-lès-Metz

Détails Catégories d’évènement: Montigny-lès-Metz, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Montigny-lès-Metz Adresse Ville Montigny-lès-Metz lieuville 49.09239#6.15507