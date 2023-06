MON’TI MARCHÉ D’ETE Montigné-lès-Rairies, 8 juillet 2023, Montigné-lès-Rairies.

Montigné-lès-Rairies,Maine-et-Loire

Rendez-vous dans le jardin du presbytère, pour un marché de producteurs !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

Montigné-lès-Rairies 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Join us in the presbytery garden for a farmers’ market!

¡Únase a nosotros en el jardín del presbiterio para un mercado de agricultores!

Treffen Sie sich im Garten des Pfarrhauses zu einem Bauernmarkt!

Mise à jour le 2023-06-27 par eSPRIT Pays de la Loire