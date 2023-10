ATELIER – Initiation à la radio autour des paysages Montignac, 23 octobre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Vous êtes sensibles aux paysages de la vallée de la Vézère ? Vous vous intéressez au média radiophonique ? Cet atelier est fait pour vous ! Sur 2 jours et demi entre le 23 et le 25 octobre. Inscription obligatoire. Places limitées.

2023-10-23 fin : 2023-10-25 . EUR.

Montignac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Are you interested in the landscapes of the Vézère valley? Are you interested in the radio medium? This workshop is for you! Over 2 and a half days from October 23 to 25. Registration required. Places limited

¿Le interesan los paisajes del valle del Vézère? ¿Te interesa la radio? Entonces, ¡este taller es para ti! Durante 2 días y medio, del 23 al 25 de octubre. Inscripción obligatoria. Plazas limitadas

Sind Sie empfänglich für die Landschaften des Vézère-Tals? Interessieren Sie sich für das Medium Radio? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie! An zweieinhalb Tagen zwischen dem 23. und 25. Oktober. Eine Anmeldung ist erforderlich. Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère