Journée féminine : tennis de table Gymnase Nicole Duclos, 28 mai 2023, Montignac-Lascaux.

Tous publics féminins : compétitions, loisirs, non licenciées. Inscription par mail à : cdtt24@gmail.com.

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 17:30:00. .

Gymnase Nicole Duclos

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



All female public: competitions, leisure, not licensed. Registration by mail to : cdtt24@gmail.com

Todas las mujeres: competiciones, ocio, sin licencia. Inscripción por correo electrónico a: cdtt24@gmail.com

Alle weiblichen Zielgruppen: Wettkämpfe, Freizeit, nicht lizenzierte Frauen. Anmeldung per E-Mail an: cdtt24@gmail.com

