Vide-grenier, vide-placard 57 rue du quatre septembre, 14 mai 2023, Montignac-Lascaux.

Vide-grenier, vide-placard organisé l’Espace du temps Libre. Buvette, crêpes et sandwichs sur place..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 19:00:00. .

57 rue du quatre septembre Centre culturel

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale, garage sale organized by the Espace du temps Libre. Refreshments, pancakes and sandwiches on the spot.

Garage sale, venta de garaje organizada por el Espace du temps Libre. Refrescos, tortitas y bocadillos in situ.

Vide-grenier, vide-placard organisé l’Espace du temps Libre. Getränke, Crêpes und Sandwiches vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère