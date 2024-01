Spectacle « Le Petit B » Maison de l’enfance Montignac-Lascaux, mardi 19 mars 2024.

Spectacle « Le Petit B » Maison de l’enfance Montignac-Lascaux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 10:30:00

fin : 2024-03-19

10h30. Les très jeunes enfants sont spectateurs avec tous leurs sens. Ils explorent les rondeurs de la matière et du son, enveloppés dans un univers musical inspiré du Bolero de Ravel. Gratuit.

Spectacle proposé par la Cie Marion Muzac. Dès 1 an.

Immergés dans un paysage doux et moelleux, deux danseurs assemblent d’énormes coussins. Ils y plongent la tête la première, les caressent, les poussent, les font rouler pour créer des sculptures mouvantes et faire corps avec elles. Ici, les très jeunes enfants sont spectateurs avec tous leurs sens. Ils explorent alors les rondeurs de la matière et du son, enveloppés dans un univers musical inspiré du Bolero de Ravel et ses volutes répétitives. Un moment calme et cotonneux à partager avec les tout petits.

EUR.

Maison de l’enfance Chemin de Gouny

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Spectacle « Le Petit B » Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère