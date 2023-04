CONCERT – LA MANÉCANTERIE SAINT-JEAN DE COLMAR Rue de Verdun, 10 juin 2023, Montiers-sur-Saulx.

Lancement de la saison des concerts en l’église saint-Pierre-ès-Liens : la fanfare de Montiers-sur-Saulx, invite la manécanterie Saint-Jean de Colmar et l’organiste Estelle Gerthoffert, professeur d’orgue et de clavecin au Conservatoire au Rayonnement Départemental de Musique et d’Art Dramatique de Colmar.

Réservation possible par téléphone ou en ligne.. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 . 10 EUR.

Rue de Verdun Église saint-Pierre-ès-Liens

Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est



Launch of the concert season in the church of Saint Pierre-ès-Liens: the brass band of Montiers-sur-Saulx, invites the manécanterie Saint-Jean of Colmar and the organist Estelle Gerthoffert, professor of organ and harpsichord at the Conservatoire au Rayonnement Départemental de Musique et d’Art Dramatique of Colmar.

Reservations can be made by phone or online.

Inauguración de la temporada de conciertos en la iglesia de Saint Pierre-ès-Liens: la banda de música de Montiers-sur-Saulx invita a la manécanterie Saint-Jean de Colmar y a la organista Estelle Gerthoffert, profesora de órgano y clave en el Conservatoire au Rayonnement Départemental de Musique et d’Art Dramatique de Colmar.

Las reservas pueden hacerse por teléfono o en línea.

Auftakt der Konzertsaison in der Kirche Saint-Pierre-ès-Liens: Die Blaskapelle von Montiers-sur-Saulx lädt die Manécanterie Saint-Jean aus Colmar und die Organistin Estelle Gerthoffert, Professorin für Orgel und Cembalo am Conservatoire au Rayonnement Départemental de Musique et d’Art Dramatique in Colmar, ein.

Reservierungen sind telefonisch oder online möglich.

