17e festival Jazz Ô Der Montier-en-Der La Porte du Der, vendredi 22 mars 2024.

17e festival Jazz Ô Der Le 17e festival Jazz Ô Der donne rendez-vous aux spectateurs du 22 au 24 mars 2024 à Montier-en-Der. Trois soirées musicales avec des figures majeures du jazz attendent les amoureux de musique. 22 24 mars Montier-en-Der

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:45:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

Durant trois jours, Jazz Ô Der verra se succéder des musiciens internationaux à l’auditorium et au pôle socioculturel de Montier-en-Der.

Vendredi 22 mars, 20h45 Fabrice Eurly, surnommé le « pianiste fou », déjà venu en 2011, ouvre le bal. Ce pianiste talentueux, amoureux du boogie-woogie, est en duo avec la chanteuse Emilie Hedou, dont la voix chaude et puissante est marquée par la soul, le jazz et le blues. Les 7 membres de Hot Cruisers Tentet prendront la suite de cette première soirée avec leur répertoire sans frontière de style. Leur seul credo partager un jazz qui rend heureux.

Samedi 23 mars, 10h30 Conférence par Fabrice Eurly sur les Big Bands, précédée d’un concert avec « Bacos quartet ».

Samedi 23 mars, 20h45 Fabrice Eurly et les Rolling Twisters s’associent pour proposer un son des années 60, à mi-chemin entre l’électrique et l’acoustique, entre le swing et le twist. Suivra Paris Swing Orchestra qui, parmi les grands orchestres actuels de style « swing », est certainement le plus stylé, le plus original et le plus visuel.

Dimanche 24 mars, 16h Romane et Daniel John Martin Quartet comptent parmi les fervents défenseurs du style « jazz manouche ». DJM a composé un répertoire spécialement pour un quartet composé de Romane à la guitare, Julien Cattiaux à la guitare rythmique et Michel Rosciglione à la contrebasse. Ulf Gustaf Sandström viendra clôturer l’édition 2024. Il est le plus grand représentant en Suède du piano et de la composition dans les traditions du boogie-woogie, avec beaucoup de saveur de la Nouvelle-Orléans.

Montier-en-Der Montier-en-Der, Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 67 06 »}]

Musique