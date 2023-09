Spectacle « Ca chante sous l’Parapluie ! » par N. LOIZEAU Montier-en-Der La Porte du Der, 19 octobre 2023, La Porte du Der.

Spectacle « Ca chante sous l’Parapluie ! » par N. LOIZEAU Jeudi 19 octobre, 17h30 Montier-en-Der Gratuit

À MONTIER-EN-DER – Halle au Blé

Jeudi 19 octobre 2023 à 17H30

Nathalie LOIZEAU

☂️« Ca chante sous l’Parapluie »

⏳Durée: 30 à 40 min

De 2 à 5 ans

» Mais qu’y a-t-il dans le panier d’automne de la conteuse…? Un florilège de comptines, chansons et jeux de doigts à la fois tendres et pétillants qui sentent bon l’écorce, la mousse et la terre mouillée. Au fil des mots, des gestes et des notes, tour à tour, matières, végétaux, manipulations sonores et d’objets ponctuent le récit et invitent les enfants à une exploration des sens et de l’imaginaire. Un éveil à la découverte de l’automne , une ode à la nature, entre drôlerie et poésie, douces mélodies et airs jazzy. «

En partenariat avec la MDHM : Médiathèque départementale de la Haute-Marne & la Médiathèque de Montier-en-Der

Gratuit

☎️ Réservation: 03 25 07 64 34

Toute la programmation du Festival est à découvrir en cliquant sur ce lien : https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd

Montier-en-Der 3 Pl. de L Hôtel de ville, 52220 La Porte-du-Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 64 34 »}] [{« data »: {« author »: « FDFR 52 », « cache_age »: 86400, « description »: « Cru00e9ation : Marianne THOYER – UUP Design », « type »: « rich », « title »: « Programmation 33e u00e9dition Festival « Les Diseurs d’Histoires » », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230906171718-e576adb30f865feb15ad2445eec61b8d/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/006971816d88e780adbcd », « thumbnail_height »: 1597, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6971816 », « thumbnail_width »: 1597, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T17:30:00+02:00 – 2023-10-19T18:15:00+02:00

2023-10-19T17:30:00+02:00 – 2023-10-19T18:15:00+02:00

conte spectacle