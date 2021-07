MON’TI MARCHÉ Montigné-lès-Rairies, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Montigné-lès-Rairies. MON’TI MARCHÉ 2021-07-09 – 2021-07-09

Montigné-lès-Rairies Maine-et-Loire Montigné-lès-Rairies La commission des fêtes vous invite à un marché de producteurs locaux avec buvette, grillades et crêpes sur place. Miel bio, saucissons, produits soin aloé vera, pâtisseries, céramiques, bijoux, savons, sacs, vins, hypnotiseur… Rendez-vous aux Jardins du presbytère pour un marché des producteurs,commerçants et artisans locaux ! +33 2 41 32 50 54 La commission des fêtes vous invite à un marché de producteurs locaux avec buvette, grillades et crêpes sur place. Miel bio, saucissons, produits soin aloé vera, pâtisseries, céramiques, bijoux, savons, sacs, vins, hypnotiseur… dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montigné-lès-Rairies Étiquettes évènement : Autres Lieu Montigné-lès-Rairies Adresse Ville Montigné-lès-Rairies lieuville 47.62129#-0.20298