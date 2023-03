CRÉATION THÉÂTRALE : LES BRONZÉS, DESTINATION VOSGES ! Monthureux-sur-Saône Monthureux-sur-Saône Catégories d’Évènement: Monthureux-sur-Saône

Vosges Monthureux-sur-Saône . Pour fêter ses 25 ans de spectacles, la Compagnie l’Odyssée, forte de ses 200 bénévoles dont 60 comédiens et figurants tous amateurs, est heureuse de vous présenter sa toute nouvelle création théâtrale humoristique : Les Bronzés, destination Vosges !

Un grand spectacle adapté et mis en scène par Emmanuel PETIT, qui sera joué sept fois en plein air, dans les magnifiques jardins en terrasses de l’ancien presbytère de Monthureux sur Saône.

L’histoire : « Suite à une grève aérienne, des vacanciers _un peu récalcitrants ne peuvent partie en vacances dans les îles… Ils sont envoyés au cœur du Massif Vosgien, dans un club de vacances hélas au bord de la faillite… Pour les accompagner dans ce club, un personnel dévoué mais souvent proche du burn-out ! De quoi passer des vacances… inoubliables.

Gags en pagaille, scénario ubuesque avec vidéo et pyrotechnie, cette création hilarante de 1h45 aura de quoi ravir petits et grands et sera jouée. Animations et restauration rapide avec : buvette, vente de frites, sandwichs, gaufres et glaces. Les nombreux parkings autour du site sont gratuit avec un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.

