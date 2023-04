Les Pigeons avec Michel Leeb et Francis Huster ESPACE BEAUREGARD MONTHOU SUR BIEVRE Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Monthou-sur-Bièvre

Les Pigeons avec Michel Leeb et Francis Huster ESPACE BEAUREGARD, 20 février 2024, MONTHOU SUR BIEVRE. Les Pigeons avec Michel Leeb et Francis Huster ESPACE BEAUREGARD. Un spectacle à la date du 2024-02-20 à 20:15 (2024-02-20 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros. LE SIVU ESPACE BEAUREGARD en accord avec PASCAL LEGROS ORGANISATION et Le Théâtre des Nouveautés présente ce spectacle Les Pigeons le 20/02/2024 à l’Espace BeauregardRéservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 47 31 15 33 Francis Huster, Michel Leeb Votre billet est ici ESPACE BEAUREGARD MONTHOU SUR BIEVRE Rue de Montrichard Loir-et-Cher 40.0

EUR40.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Monthou-sur-Bièvre Autres Lieu ESPACE BEAUREGARD Adresse Rue de Montrichard Ville MONTHOU SUR BIEVRE Departement Loir-et-Cher Tarif 40.0 40.0 Lieu Ville ESPACE BEAUREGARD MONTHOU SUR BIEVRE

ESPACE BEAUREGARD MONTHOU SUR BIEVRE Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monthou sur bievre/

Les Pigeons avec Michel Leeb et Francis Huster ESPACE BEAUREGARD 2024-02-20 was last modified: by Les Pigeons avec Michel Leeb et Francis Huster ESPACE BEAUREGARD ESPACE BEAUREGARD 20 février 2024 ESPACE BEAUREGARD MONTHOU SUR BIEVRE

MONTHOU SUR BIEVRE Loir-et-Cher