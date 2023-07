Visite guidée Monthodon, 1 octobre 2023, Monthodon.

Monthodon,Indre-et-Loire

Visite guidée de l’Arboretum de la Petite Loiterie !

L’arboretum de la Petite Loiterie présente, sur 12ha de parc paysager, plus de 2000 espèces et variétés d’arbres et arbustes, entourés de 2 km de haies champêtres..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . 0 EUR.

Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tour of the Arboretum de la Petite Loiterie!

The Petite Loiterie arboretum features over 2,000 species and varieties of trees and shrubs in a 12-hectare landscaped park, surrounded by 2 km of rural hedges.

¡Visita guiada al Arboreto de la Petite Loiterie!

El arboreto de la Petite Loiterie es un parque paisajístico de 12 hectáreas con más de 2.000 especies y variedades de árboles y arbustos, rodeado por 2 km de setos rurales.

Geführte Tour durch das Arboretum de la Petite Loiterie!

Das Arboretum de la Petite Loiterie zeigt in einem 12 ha großen Landschaftspark über 2000 Arten und Sorten von Bäumen und Sträuchern, die von 2 km Feldhecken umgeben sind.

