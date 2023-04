Nuit de la chauve souris, 18 août 2023, Monthermé.

Furtives visiteuses de la nuit et colocataires discrètes du jour, les chauves souris sont des mammifères souvent méconnus. Après une présentation des différentes espèces et leurs modes de vie, nous partirons à leur recherche avec un spécialiste du ReNard.Distance 3/4 km en nocturne Présentation en salle puis balade sur la voie verte à la recherche des chauves souris..

Monthermé 08800 Ardennes Grand Est



Stealthy visitors at night and discreet roommates during the day, bats are often misunderstood mammals. After a presentation of the different species and their way of life, we will go in search of them with a specialist from ReNard.3/4 km by night Presentation in the room then a walk on the greenway in search of bats.

Visitantes sigilosos por la noche y discretos compañeros de habitación durante el día, los murciélagos suelen ser mamíferos incomprendidos. Después de una presentación de las diferentes especies y de su modo de vida, iremos en su busca con un especialista de ReNard.Distancia 3/4 km de noche Presentación en la sala y luego paseo por la vía verde en busca de murciélagos.

Fledermäuse sind heimliche Besucher in der Nacht und diskrete Mitbewohner am Tag. Sie sind Säugetiere, die oft verkannt werden. Nach einer Vorstellung der verschiedenen Arten und ihrer Lebensweise werden wir uns mit einem Spezialisten des ReNard auf die Suche nach ihnen begeben.

