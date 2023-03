Monthelon sur mars, 25 mars 2023, Montréal Montréal.

9 9 EUR 17 h | Courts-métrages | Fiction | Durées : 20’ & 15’

Jeunesse Française & Panthéon Discount

De Stéphan Castang, 2011 et 2016, Takami productions

Ces deux propositions régionales dressent respectivement les portraits de lycéens et de personnes âgées en prise avec un monde pas si fictif fait de « performance », de « marché de l’emploi » et de

« capitalisation ». Cadre serré, ils font face à la brutalité d’un système. Attention quand la réalité rattrape la fiction.

18 h | THÉÂTRE | Durée : 1h45 env.

Les Leçons Impertinentes de Zou

Leçon n°1 : L’amour en mots

De et par Maëlle Mays (Cie la Thyase)

Zou, pédagogue de rue, enseigne des sujets qu’on n’apprend pas à l’école et pourtant essentiels au vivre-ensemble. Son naturel désarme sa classe improvisée, ses exemples touchent les cœurs ensommeillés. Elle explique, décortique, analyse et en profite pour taper des coups de gueule, prendre à parti, rebondir, resserrer les rangs, faire des sondages, montrer et démonter nos évidences conditionnées.

21 h | CONCERT | Électro live-loop

Aki Agora

Adepte du live-looping à la Marc Rebillet, Aki Agora nous embarque au fil des idées et fait la part belle à l’improvisation et à la surprise. Dans nos oreilles, un son fondamentalement électronique mais tout autant organique quand la guitare fait son entrée. Du gros kick/Bass, de l’électro/techno, des instrus hip hop… Un son aux différentes facettes, qui rend curieux et qui s’écoute aussi avec le corps.

+33 3 86 32 18 24 https://www.helloasso.com/associations/association-chateau-de-monthelon/evenements/monthelon-sur-mars?_ga=2.59006317.1376473341.1677146201-1186744414.1571834720

