Montréal Yonne Montréal 12 12 EUR Huitième Jour – Cie La Mob à Sisyphe.

Au programme de ce premier temps fort Monthelon sur Mars, nous vous donnons rendez-vous avec le spectacle Huitième Jour, de la compagnie La Mob à Sisyphe, cirque d’enfants terribles. Une soirée sous chapiteau suivie d’un moment convivial avec petite restauration sur place et rencontre avec les artistes. contact@monthelon.org +33 3 86 32 18 24 http://www.monthelon.org/les-actualites/samedi-5-mars-2022-monthelon-sur-mars/ Huitième Jour – Cie La Mob à Sisyphe.

