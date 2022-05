Monthelon Itinérance Noyers, 12 juin 2022, Noyers.

Monthelon Itinérance Lieu-dit La Borde Ferme Bardet Noyers

2022-06-12 – 2022-06-12 Lieu-dit La Borde Ferme Bardet

Noyers Yonne

EUR “Elevage” est une fable menée par un Renard, un Sanglier, un Chevreuil. On suit trois personnages : Jacques, son frère et sa femme. Jacques a vu sa ferme et ses vaches partir en fumée. Nous sommes le jour d’après : on cherche des solutions et du sens à tout ceci. Sur fond de musique traditionnelle du Centre France, on parle de s’écrouler et de se relever, par le prisme de la paysannerie.

contact@monthelon.org https://www.helloasso.com/associations/association-chateau-de-monthelon/evenements/monthelon-itinerance-noyers

