Canal Gobbi à Montgon Montgon, 14 juillet 2023, Montgon.

Montgon,Ardennes

Le petit Festival itinérant se poursuit à Montgon le vendredi 14 juillet à 12h00.Retrouvez une déambulation clownesque en Véloto. Rires assurés avec ce duo de clowns en déambulation ! Ne manquez pas leur arrivée en Véloto.Moment de convivialité et pique-nique à l’écluse N°14 de Voncq pour midi.Si le coeur vous en dit, partez ensuite direction du Lac de Bairon en compagnie de nos deux clowns..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Montgon 08390 Ardennes Grand Est



The Little Itinerant Festival continues in Montgon on Friday, July 14 at 12.00 p.m. Enjoy a clowning tour on a Véloto. Laughter guaranteed with this duo of clowns! Don’t miss their arrival by Véloto, and enjoy a picnic at Voncq lock N°14 for lunch, before heading off to Lac de Bairon with our two clowns.

El Pequeño Festival Ambulante continúa en Montgon el viernes 14 de julio a las 12.00 h. Disfrute de un paseo de payasos en un Véloto. ¡Risas aseguradas con este dúo de payasos en ruta! No se pierda la llegada de los payasos en bicicleta, seguida de un picnic en la esclusa 14 de Voncq para almorzar y, a continuación, salida hacia el lago de Bairon en compañía de nuestros dos payasos.

Das kleine Wanderfestival wird in Montgon am Freitag, den 14. Juli um 12.00 Uhr mit einer Clownsvorführung auf einem Fahrrad fortgesetzt. Dieses Clownsduo wird Sie zum Lachen bringen! Verpassen Sie nicht die Ankunft der beiden Clowns auf dem Fahrrad.Geselliges Beisammensein und Picknick an der Schleuse Nr. 14 in Voncq zum Mittagessen.Wenn Sie Lust haben, fahren Sie mit den beiden Clowns zum Lac de Bairon.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme