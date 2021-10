Polignac Château de Polignac Charente-Maritime, Polignac Montgolfières en Velay Château de Polignac Polignac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Des équipages du monde entier se retrouvent en Haute-Loire pour clôturer la saison aérostatique. Au programme : Des baptêmes de l’air et des vols d’instruction sous réserve des conditions météorologiques. Découverte de La Forteresse de Polignac ou de Saint Vidal, du château de Lavoûte sur Loire ou du Lac du Bouchet, richesses de la vallée de la Loire, de l’Allier, ou du château d’Arlempdes, 1er aéronaute. Plus d’informations sur les sites de décollage. Les informations de décollage sont notifiées au dernier moment sur le site Internet.

