Montgiscard Warfare 3 Glory Road salle du faubourg du sers à Montgiscard Montgiscard, samedi 17 février 2024.

Le troisième opus de l’évènement e-sport du Lauragais sera de retour samedi 17 février prochain.

Montgiscard se mettra à l’heure du jeu vidéo pour une journée dédiée. Samedi 17 février, 08h00 salle du faubourg du sers à Montgiscard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T08:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T08:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:30:00+01:00

Le troisième opus de l’évènement e-sport du Lauragais sera de retour samedi 17 février prochain.

Comme lors des deux précédentes éditions, Montgiscard se mettra à l’heure du jeu vidéo pour une journée dédiée.

Activité phare de ce samedi 17 février, le tournoi Smash Bros Ultimate, accueillera 64 compétiteurs, débutants ou confirmés. Tout au long de la journée, les participants s’affronteront sur le célèbre jeu de combat Nintendo avec en ligne de mire la remise des trophées pour les vainqueurs du tournoi principal et du tournoi amateur.

A noter que cette année, le Glory Road rejoint « l’Occi’tour », un circuit rassemblant les plus gros tournois de la région Occitanie. Les participants à ce challenge d’un nouveau genre dans le milieu, se verront attribuer des points en fonction de leurs résultats aux tournois désignés. L’objectif étant de se qualifier pour les phases finales en vue d’être désigné « Meilleur joueur d’Occitanie ».

Le Glory Road offrira ainsi une porte d’entrée dans le monde de la compétition à tous les joueurs du Lauragais.

En parallèle et comme en 2023, le Montgiscard Warfare prévoit plusieurs animations autour du jeu vidéo. Une restauration sur place est également prévue, avec la présence de deux Food trucks pour régaler compétiteurs, accompagnants et visiteurs.

Alors, amateurs, passionnés ou simples curieux, à vos agendas ! Réservez votre date !

Venez nombreux le 17 février 2024

Montgiscard Warfare “Glory Road”

Samedi 17 février 2024 de 9 h à 20H.

Salle du Faubourg du Sers, 8 route du Faubourg du Sers, 31450 Montgiscard.

Participation au tournoi: 10 €.

https://youtu.be/0GyJd0kB53o

Inscriptions: https://www.start.gg/montgiscardgloryroad

