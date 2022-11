marché de plein vent montgiscard Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

marché de plein vent montgiscard, 27 novembre 2022, Strasbourg. marché de plein vent Dimanche 27 novembre, 08h00 montgiscard

entrée libre

dégustation de châtaignes/vin chaud offerts par les commerçants et la municipalité montgiscard esplanade Esplanade Strasbourg Bas-Rhin Grand Est marché de plein vent dès 7h00 sur l’esplanade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T08:00:00+01:00

2022-11-27T08:30:00+01:00 mairie

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu montgiscard Adresse esplanade Esplanade Ville Strasbourg Age maximum 99 lieuville montgiscard Strasbourg Departement Bas-Rhin

montgiscard Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

marché de plein vent montgiscard 2022-11-27 was last modified: by marché de plein vent montgiscard montgiscard 27 novembre 2022 montgiscard Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin