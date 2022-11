SO VAI montgiscard Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le film documentaire de Capucine Boutte et Emmanuel Saunier, Emmanuel Saunier accompagnera cette projection pour échanger avec les spectateurs montgiscard rue saint marc Paris 2e Arrondissement Paris 75002 Paris Île-de-France Nous interrogeons avec ce film les enjeux nés de la confrontation avec une culture étrangère. La rencontre internationale devient ici autant sportive que culturelle, psychologique, spirituelle. Nous montrons comment une même passion pour le rugby permet à des adolescentes de banlieue de réinventer leur rapport à l’autre et à elles-mêmes, au-delà des frontières géographiques et du déterminisme social et sexué. Nous dépassons les lignes du terrain pour explorer l’envers du décors, en puisant au cœur de l’intimité des jeunes femmes.

Nos personnages déconstruisent toutes les idées reçues autour des jeunes de banlieue, issues de l’immigration, musulmanes… et joueuses de rugby. Elles font fi des critiques et des peurs liées à l’usage qu’elles ont de leurs corps, qu’elles exhibent au Brésil avec fierté et cachent avec pudeur en France, et elles se transforment sous nos yeux, naturellement, en ambassadrices de leurs cultures et de leurs nations. » Un film qui m’a séduite par son côté joyeux, réconfortant, qui déconstruit les clichés et porte les valeurs universelles d’un sport bien de chez nous, il est fait pour plaire à un large public, les adolescents notamment.

