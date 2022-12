Salon du Livre d’Hiver de Montgiscard, dimanche 22 janvier Montgiscard, 22 janvier 2023, Montgiscard.

Entrée libre

Le Salon du Livre d’Hiver de Montgiscard se tiendra le dimanche 22 janvier de 10 h à 19 h à la Salle du Faubourg du Sers

Montgiscard 31450 Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie

Pendant le Salon :

10 h 00 – Ouverture du Salon

10 h 30 – « Parcours de vie » avec Laetitia Bernard et François Roméo Ntamag

11 h 00 – Remise des Prix Jeunesse par les élèves de l’école élémentaire de Montgiscard

11 h 30 – Inauguration par M. Laurent Forest, Maire de Montgiscard suivie du pot offert par Livre d’Hiver

Entre 12 h 30 et 14 h 00 les auteurs s’absenteront pour aller déjeuner mais le Salon restera ouvert…

14 h 30 – Interview de Paul Cauuet

15 h 15 – « Aujourd’hui et demain, quelle écologie ? » avec Christophe Agnus, Valérie Clo et Francis Grass

16 h 00 – « Écrire l’errance » avec Violaine Bérot et Lucie Rico

19 h 00 – Fermeture du Salon (mais certains auteurs venus de loin partent plus tôt…)

Les auteurs présents



Livre d’Hiver