Samedi 14 janvier à 20 h 30, à la salle du faubourg du Sers, la Cie de théâtre « Septenscène » présente sa nouvelle création “CABINES”, un conte dramatique de Gilles Vincent. Montgiscard 31450 Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie Samedi 14 janvier à 20 h 30, à la salle du faubourg du Sers, en avant-première du Salon du Livre d’Hiver, la Compagnie de théâtre « Septenscène » présente sa nouvelle création “CABINES”, un conte dramatique de Gilles Vincent.

Sur la place d’un village, une femme se retrouve enfermée dans une cabine téléphonique. Malgré les tentatives des passants, elle ne parvient pas à être libérée.

“Cabines” est le récit de cette journée particulière, de cette vie provisoirement arrêtée. Durant cet étrange enfermement, la femme prend peu à peu conscience du destin inexplicable et angoissant duquel il semble n’y avoir aucune échappatoire.

Nicolas Cazade, au travers de ses choix de mise en scène, nous emporte avec dérision et légèreté au-dessus de cet orage totalitaire dont, par les temps qui courent, personne ne peut se sentir à l’abri.

L’auteur Gilles Vincent, invité du Salon 2023, sera présent et disponible pour un “bord de scène” après la représentation.

