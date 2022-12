Concert de Chorales, vendredi 16 décembre, en l’église de Montgiscard Montgiscard Montgiscard Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Libre participation aux frais

Le Concert « Festi’Chorales », qui réunira des ensembles vocaux de Donneville, Toulouse et Montgiscard, se déroulera vendredi 16 décembre à 20 h 30 en l’église de Montgiscard Montgiscard 31450 Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T20:30:00+01:00

2022-12-16T22:00:00+01:00 Mairie Montgiscard

