Maison natale de Jean-Gabriel Perboyre, le dimanche 19 septembre à 14:30

Jean-Gabriel Perboyre, né le 6 janvier 1802, est un prêtre lazariste qui devint missionnaire en Chine, où il fut emprisonné pendant un an, puis exécuté par strangulation en 1840. Déclaré vénérable dès 1843 par le pape Grégoire XVI, il est béatifié en 1889 et enfin canonisé en 1996 par Jean-Paul II. Dans chaque église du Lot se trouve la statue du saint martyrisé, habillé en Chinois avec une natte. La maison de ses parents, paysans à Montgesty, est une belle ferme du XVIIIe siècle restée en partie dans son état d’origine. La visite présente l’origine de la maison et les différentes étapes de la vie du saint. Elle est complétée par la diffusion d’un film de 20 minutes.

Port du masque obligatoire. 10 personnes à la fois pour le respect de la distanciation physique.

Visite guidée par la propriétaire Madame Saint-Aubert. Maison natale de Jean-Gabriel Perboyre Lieu-dit Le Puech, 1625 Route du Puech,46150 Montgesty

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

