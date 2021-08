Montgesty Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption Lot, Montgesty Montgesty et son patrimoine Église paroissiale Notre-Dame-de-l’Assomption Montgesty Catégories d’évènement: Lot

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Érigée originellement en 1330, elle est dotée d’un clocher et d’une tourelle de la fin du XVe / début du XVIe siècle et de vitraux du XVIIIe siècle, L’encadrement de son portail ouest est orné d’un motif de bâtons écotés typique du Quercy et de ses marges au tournant du XVe siècle. La nef et les bas-côtés datent du XIXe siècle et abritent un intéressant mobilier, notamment le tableau “Saint-Louis” de 1723 qui a été restauré en 2019.

Port du masque obligatoire. 6 personnes à la fois pour le respect de la distanciation physique

