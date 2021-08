Montgesty Chapelle des Pénitents Bleus Lot, Montgesty Montgesty et son patrimoine Chapelle des Pénitents Bleus Montgesty Catégories d’évènement: Lot

La chapelle des Pénitents bleus, affiliée à la confrérie des Pénitents Bleus, a été construite après 1845, puis restaurée en 1964. Le peintre cadurcien Charles Rouquet en a décoré l’abside et le maître-verrier Dalet en a réalisé les vitraux.

Port du masque obligatoire. 4 personnes à la fois pour le respect de la distanciation physique

Visite libre. Chapelle des Pénitents Bleus Rue du bourg 46150 Montgesty Montgesty Lot

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

