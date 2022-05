Décoration – Exposition Rencontre en couleurs chez VBA VBA Décoration Montgermont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Décoration – Exposition Rencontre en couleurs chez VBA VBA Décoration, 7 novembre 2019 18:00, Montgermont. 7 – 25 novembre 2019 Sur place Entrée libre aux horaires de la boutique 06 78 41 00 63 Du 7 au 25 novembre, VBA Décoration expose les créations de l’atelier Les Jolis Meubles : commodes, bureaux, armoires, buffets prendront place dans le show-room de VBA avec la couleur pour écrin. Rencontre en couleurs VBA Décoration expose Les Jolis Meubles Avec « Rencontre en couleurs », Véronique Boyeldieu d’Auvigny de VBA Décoration, expose le travail d’Aurélie Bucki de l’atelier Les Jolis Meubles, qui marie la simplicité du vintage à l’esthétisme des couleurs. Durant un mois, elles proposent une sélection de mobilier qui évoque aussi leur passion commune pour la création d’univers personnalisés et audacieux, avec la couleur comme fil conducteur. Du 7 au 25 novembre VBA Décoration rue Newton, 35760 Montgermont 35760 Montgermont Decoparc Ille-et-Vilaine jeudi 7 novembre 2019 – 18h00 à 20h00

