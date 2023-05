Dialogue cosmopolite sur Pierre Colvez, missionnaire breton parti à Shanghai Prairies d’Olivet, oasis d’orchidées et de prairies humides Montgermont Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Jeudi 4 mai, 10h00

Pierre Colvez né à Saint-Brice-en-Coqlès le 25 novembre 1857, prêtre en 1883, a été missionnaire à Shanghai.

https://fb.me/e/2SIixfsRI Pierre Colvez né à Saint-Brice-en-Coqlès le 25 novembre 1857, prêtre en 1883, a été missionnaire à Shanghai.

Enfant de troupe, élevé au quartier d’artillerie de Rennes et au lycée, il avait gardé de son enfance quelque peu « soldatesque », l’entrain, l’allant, la joyeuse humeur, l’ardeur au travail, sans parler de savoureuses histoires qui, en Chine, faisaient le régal des rencontres entre missionnaires.

Surnommé le «broussard» du Fleuve Bleu, sa nécrologie souligne un grand dévouement pour soigner les fièvres et les maladies à travers un pays régulièrement inondé. Mais aussi teinté d’un esprit aventurier passant les torrents, les ponts submergés, réquisitionnant les barques etc…

Vu la difficulté des vents, du courant, des brumes, les communications n'étaient pas fréquentes depuis les sept îles qui obstruent l'embouchure du Fleuve Bleu.

