Kevin Lognoné présente les Vagues d'Albion au Temple perse de Mithra de Londres

Les vagues s’écrasant sur les rochers de la plage sinueuse d’Albion sont connues à l’ouest de l’île Maurice. Mais Albion Waves (littéralement « les vagues d’Albion ») s’inspirent d’un tout autre récit. Non pas du Phare d’Albion riche d’un siècle d’Histoire pour éviter des naufrages au contact des rochers et falaises accidentés qui entourent Port-Louis ou encore de la plantation éponyme, phare de la route des épices.

Les vagues d’Albion désignent une exposition de 14 000 artefacts romains qui ont été découverts en plein cœur de la City de Londres, lors des fouilles archéologiques menées de 2012-2014 à proximité du siège européen de Bloomberg, agence mondiale de communication fondée par Michael Bloomberg, maire de New York de 2002 à 2013.

Le temple de Mithra qui célèbre une divinité d’origine indo-perse et dont le culte s’est répandu dans tout l’Empire romain via des garnisons romaines, est devenu un important site archéologique qui se trouve au pied du siège européen de Bloomberg à Londres. Cet espace a été soigneusement conservé et mérite une visite. L’œuvre principale, The Shape of Sound, comprend 28 récipients, une sélection variée de céramiques britanniques couvrant les 2 000 dernières années, suspendus à différentes hauteurs au centre de l’espace, avec un microphone à l’intérieur de chacun et un capteur de mouvement.

Au fur et à mesure que le visiteur se déplace dans l’espace, des capteurs se déclenchent (des mouvements plus grands et plus décisifs fonctionnent mieux, alors soyez audacieux), et chaque note unique retentit, permettant le spectateur de « jouer » avec des poteries comme un instrument. C’est à moitié obsédant, à moitié apaisant, et bien que chaque note individuelle ait sa propre beauté inhérente, la musique ne sera pas toujours harmonieuse – un peu comme les voix de la Grande-Bretagne.

Si vous aimez les poteries, cela vaut la peine d’y consacrer un moment, tandis que d’autres dansent attentivement autour de l’installation pour parcourir la liste complète des navires, qui traversent les siècles et le Royaume-Uni, et reflètent ensemble les changements culturels et sociaux dans l’histoire matérielle de la Grande-Bretagne.

Le récipient le plus ancien est un élégante céramique romaine, datant de la même époque que le temple en bas, et représentant un moment d’évolution technologique de la céramique britannique.

Une cruche à spiritueux du XIXe siècle porte la marque de potier de Doulton et Watts – la même marque pour laquelle Charles Dickens, 12 ans, a passé des heures à coller des étiquettes sur des poteries pendant que son père languissait dans une prison pour débiteurs, informant les représentations plus tard brûlantes de l’écrivain contemporain face à la misère et la pauvreté.

Une coupe d’amour de 1937 conçue par Charles Noke et Harry Fenton pour le couronnement de George VI et Elizabeth célèbre la monarchie et l’empire – un rappel que la poterie peut aussi être au service de la propagande, tandis que deux magnifiques vases, fabriqués par Chris Bramble et sa fille Freya Bramble-Carter (avec la sculpture de l’illustrateur Cleo Liko) représentent respectivement les générations successives de potiers d’atelier britanniques et évoquent l’héritage personnel et le monde naturel. Historiquement, la tradition céramique s’est le plus souvent transmise de père en fils, ce mariage est donc particulièrement plaisant.

À côté de l’installation se trouve un nouveau corps de ce que l’artiste Beer appelle ses peintures à résonance, qui sont réalisées en mettant un pigment pur ultra-fin sur une toile, puis en le plaçant sur un haut-parleur et en jouant une note en dessous – les vibrations déplacent le pigment en étonnantes formes géométriques. Une note grave créera une belle bande, une note aiguë la transformera en motif plus serré. Il est presque impossible de comprendre qu’ils ne sont pas créés avec une intention humaine. C’est essentiellement du jazz visuel, mais dans le bon sens.

Cette dernière installation, une commande spécifique de l’artiste Beer pour le London Mithraeum Bloomberg Space intitulée Albion Waves, est la plus grande réalisée par l’artiste britannique à ce jour et représente une évolution de son exposition solo historique au Metropolitan Museum of Art de New York en 2019. Pour ce projet, il avait placé des microphones à l’intérieur de trente-deux sculptures, conteneurs utilitaires et objets décoratifs des fonds du musée, des vases Art nouveau à un pot de stockage de l’âge du cuivre, pour créer un Vessel Orchestra, un portrait sonore de la collection Met.

Loin du Rocher de Maurice, les vagues d’Albion réinventent bel et bien les traces de Mithra dans la city de Londres, intangibles, immatérielles, sensorielles et spirituelles. Un dialogue fascinant entre les cultures et les civilisations, de la Thalassa Perse aux rives de la Tamise à Londres.

