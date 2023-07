Chateaubriand . Itinéraire Alpha α de Saint-Malo au Nouveau Monde Montgermont Montgermont, 4 juillet 2023 16:00, Montgermont.

Chateaubriand est décédé le 4 juillet 1848 à Paris. En cette journée du 4 juillet, empruntons son Itinéraire Alpha α de Saint-Malo au Nouveau Monde, référence en grec à la notion de « retour » .

En premier lieu, un remerciement à Eveline Foulon et son mari de l’association Souvenir de Chateaubriand, amitiés culturelles d’inviter Kevin Lognoné à venir animer une conférence sur ce thème prévue en octobre prochain en salle Sainte-Anne, Saint-Malo intra-muros.

Les Mémoires d’outre-tombe rappellent que Chateaubriand souhaitait que ses mémoires ne soient publiés qu’après sa mort, d’où leur titre. En traitant d’événements historiques majeurs dont il fut témoin, son œuvre dévoile aussi des considérations sur l’avenir possible du monde et des civilisations.

C’est pourquoi cette notion de retour peut susciter une riche collection de lettres, de sens et d’acceptions qui au fond représentent le voyage du langage.

A travers ses pérégrinations, Chateaubriand était particulièrement sensible aux traces anciennes du langage entre les civilisations, l’une des innovations les plus importantes de l’humanité.

Dans son Itinéraire de Paris à Jérusalem, il écrit le 1er juillet 1807 : « Le Moyen-Orient, pour ainsi dire, jeté sur le grand chemin du monde, entre l’Afrique et l’Asie, erre sur les plus brillantes régions de l’Aurore, sur un sol sans arbres et sans eau. Ce qui distingue surtout les Arabes des peuples du Nouveau-Monde, c’est qu’on sent qu’ils sont nés dans cet Orient d’où sont sortis tous les arts, toutes les sciences, toutes les religions. Aux extrémités de l’Occident, tout annonce chez l’Américain du Nouveau Monde le sauvage qui n’est point encore parvenu à l’état de civilisation ; tout indique chez l’Arabe l’homme civilisé retombé dans l’état sauvage. »

Par exemple, si l’on décompose le mot alpha-bet : « alpha » pour le retour et « bet » pour pari. Comment Chateaubriand pourrait-il écrire le Nouveau Monde d’aujourd’hui ?

La préparation des Jeux olympiques de 2024 mérite de nous replonger dans le culte de Mithra : du Mont Dol au Mont Saint Michel, en prenant source dans les recherches sur les autels tauroboliques du Mont-Dol menés par l’abbé Revert, professeur de Chateaubriand.

Chateaubriand était aussi un oiseau migrateur vers les Indes et l’Orient : du café de Moka aux souvenirs des réussites commerciales de son père dans l’ouverture maritime des Indes que les navigateurs Malouins avaient distinguée en deux pôles, à l’instar des Anglais ou Hollandais (West Indies/East Indies). Si les Indes orientales ont mené à la route des épices, les Indes occidentales ont ouvert la route de la traite et d’autres richesses.

Un voyage pour retrouver le pouvoir infini du langage en explorant l’ingéniosité de l’une des civilisations les plus anciennes. Cette conférence Chateaubriand : Itinéraire Alpha α de Saint-Malo au Nouveau Monde invite à observer comment les connaissances anciennes et modernes s’entremêlent pour favoriser les réalisations futures.

