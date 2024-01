Les femmes savantes Espace Evasion Montgermont, vendredi 9 février 2024.

Théâtre Vendredi 9 février, 20h00 1

https://www.helloasso.com/associations/la-treizieme-vague/evenements/les-femmes-savantes?fbclid=IwAR0PBBxvpqW64I6LTIHGSrPAFrRZC2xfB_hm0H63oIiHwMGRQJmYkcVT-qs

Du 2024-02-09 20:00 au 2024-02-09 21:00.

Philaminte, une précieuse qui n’aime que beau langage, science et spiritualité, veut marier sa fille Henriette à Trissotin, un poète ridicule dont elle s’est entichée. Mais la jeune fille n’entend pas se soumettre à la puissance maternelle, surtout depuis que Clitandre lui a déclaré sa flamme. Ajoutez à cela une tante érotomane, un père qui a le charisme d’une huître et une sœur ombrageuse et vous obtenez une maison de fous dans laquelle tout bon sens a quasiment disparu.

Une comédie écrite par Molière en 1672, un tableau d’une famille étrange où chaque personnage est déjà en soi un petit spectacle et où chacun tente de vivre à sa façon, malgré les préjugés et les contraintes.

Dans une mise en scène amusée qui prend le bizarre pour objet, rien n’échappe au grotesque, à part peut-être le désir d’aimer et d’exister. Par la Compagnie la Treizième vague

Espace Evasion rue des Courtines 35760 Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine