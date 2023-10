Mois du film documentaire : Camille cherche l’amour MONTGAILLARD Montgaillard, 5 novembre 2023, Montgaillard.

Montgaillard,Hautes-Pyrénées

CAMILLE CHERCHE L’AMOUR

DE MARIE DE BRAUER

Super Boss Productions | Durée : 42 min | 2023 | France

Camille a 26 ans, elle aime danser, écouter de la musique, regarder la télé, voir ses potes… Et elle rêve de trouver, un jour le grand amour.

Mais Camille a une petite différence avec les jeunes femmes de son âge : elle est atteinte de la trisomie 21..

2023-11-05 16:30:00 fin : 2023-11-05 . .

MONTGAILLARD foyer communal

Montgaillard 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



CAMILLE CHERCHE L?AMOUR

BY MARIE DE BRAUER

Super Boss Productions | Runtime: 42 min | 2023 | France

Camille is 26, loves dancing, listening to music, watching TV, seeing her friends? And she dreams of one day finding true love.

But Camille is a little different from other young women her age: she has Down’s Syndrome.

CAMILLE BUSCA EL AMOR

DE MARIE DE BRAUER

Super Boss Productions | Duración : 42 min | 2023 | Francia

Camille tiene 26 años. Le encanta bailar, escuchar música, ver la tele y ver a sus amigos Y sueña con encontrar algún día el amor verdadero.

Pero Camille es un poco diferente de las demás jóvenes de su edad: tiene síndrome de Down.

CAMILLE SUCHT DIE LIEBE

VON MARIE DE BRAUER

Super Boss Productions | Dauer: 42 Min. | 2023 | Frankreich

Camille ist 26 Jahre alt und liebt es zu tanzen, Musik zu hören, fernzusehen und ihre Freunde zu treffen Und sie träumt davon, eines Tages die große Liebe zu finden.

Doch Camille hat einen kleinen Unterschied zu anderen jungen Frauen in ihrem Alter: Sie hat Trisomie 21.

