VIDE GRENIER SOLIDAIRE MONTGAILLARD MONTGAILLARD, 28 mai 2023, Montgaillard.

Montgaillard,Hautes-Pyrénées

SOUTIEN DE PROJET EN FAVEUR DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Emplacement avec ou sans réservation (selon places disponibles)

Snack, buvette et crêpe.

3€ le mètre linéaire..

2023-05-28 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-28 17:00:00. .

MONTGAILLARD salle polyvalente

Montgaillard 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



SUPPORT OF PROJECTS FOR CHILDREN AND YOUTH

Pitch with or without reservation (depending on available places)

Snack bar, refreshment stand and crepe.

3? per linear meter.

APOYO A PROYECTOS INFANTILES Y JUVENILES

Parcela con o sin reserva (en función de las plazas disponibles)

Cafetería, puesto de refrescos y crepes.

3? por metro lineal.

UNTERSTÜTZUNG VON KINDER- UND JUGENDPROJEKTEN

Stellplatz mit oder ohne Reservierung (je nach verfügbaren Plätzen)

Snacks, Getränke und Crêpes.

3? pro laufendem Meter.

Mise à jour le 2023-05-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65