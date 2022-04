journée de la fraise montgaillard Montgaillard-en-Albret Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Montgaillard-en-Albret

journée de la fraise montgaillard, 22 mai 2022 07:00, Montgaillard-en-Albret. Dimanche 22 mai, 07h00 Sur place 63€ pour les adhérents et de 68€ pour les non adhérents 06 12 55 24 70, clgm33470@gmail.com journée de la fraise L’association CLGM (Culture Loisirs de Gujan Mestras) organise une sortie à la ferme montgaillard à la ferme LAFITTE le dimanche 22 mai pour la journée de la fraise. La journée se déroulera comme suit départ à 7h du parking de hyperyu, 9h30 acceuil à la ferme pour le petit déjeuner (café rillettes au foie gras, paté, gateaux etc). A 10h30 visite commenté chez un producteur avec dégustation A 12h repas à la ferme Kir maison à la fraise accompagné de saucisson

Velouté de potiron au foie gras

salade du terroir

Jambon braisé accompagné de ses légumes

Salade et fromage du pays

Tarte aux fraise

café

Vin rouge et rosé en pichet A 16h visite et dégustation d’une fabrique de miel, a la fin de la retour vers gujan arrivée vers 18h. Renseignements et inscriptions 06 12 55 24 70 ou clgm33470@gmail.com inscription avant le 15 mai. Le tarif sera de 63€ pour les adhérents et de 68€ pour les non adhérents possibilité de payer en 2 fois ( chaque personne aura en cadeaux une barquette de fraise). montgaillard 47230 montgaillard 47230 Montgaillard-en-Albret Lot-et-Garonne dimanche 22 mai – 07h00 à 18h00

