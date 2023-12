Réveillon de la Saint-Sylvestre à Montgaillard Mongaillard, 31 décembre 2023, Montgaillard-en-Albret.

Montgaillard-en-Albret Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

Venez célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre à Montgaillard-en-Albret !

Menu :

– apéritif : soupe de champagne et toasts

– mise en bouche : verrine Saint-Jacques sauce safran

– entrées : huîtres, risotto gambas et parmentier de canard vin et truffe

– plat : chapon sauce foie gras et écrasé de pommes de terre

– salade et fromage

– dessert : mignardises

– vin, champagne et café compris

Sur réservation avant le 22 décembre..

Mongaillard 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT de l’Albret