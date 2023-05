Fête de la Nature – Visite guidée du Jardin à Papillons, 28 mai 2023, .

Dans le cadre de la fête de la nature votre guide naturaliste vous emmène gratuitement à la rencontre du monde méconnu des petites bêtes dans une prairie de 7000m² spécialement aménagée pour attirer les papillons..

2023-05-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 12:00:00. .

Montfuron 04110 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the nature festival, your naturalist guide will take you on a free tour of the little-known world of small animals in a 7,000m² meadow specially designed to attract butterflies.

En el marco de la Fiesta de la Naturaleza, su guía naturalista le hará descubrir de forma gratuita el universo poco conocido de los pequeños animales en un prado de 7.000 m² especialmente diseñado para atraer a las mariposas.

Im Rahmen des Naturfestes führt Sie Ihr Naturführer kostenlos in die unbekannte Welt der kleinen Tiere auf einer 7000m² großen Wiese, die speziell angelegt wurde, um Schmetterlinge anzuziehen.

