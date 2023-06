Balade vigneronne au Domaine du Parc Saint-Charles Montfrin, 24 août 2023, Montfrin.

Montfrin,Gard

Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux.

Une équipe dynamique de vignerons amoureux de ce beau domaine vous réservera un accueil chaleureux dans un beau mas historique niché au milieu des vignes!.

2023-08-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-24 . EUR.

Montfrin 30490 Gard Occitanie



Stroll through the vineyards, visit the cellar and taste wine and local products.

A dynamic team of winegrowers in love with this beautiful domain will give you a warm welcome in a beautiful historic farmhouse nestled in the middle of the vineyards!

Pasee por las viñas, visite la bodega y deguste el vino y los productos locales.

Un dinámico equipo de viticultores enamorados de esta hermosa finca le dará una cálida bienvenida en una preciosa masía histórica enclavada en medio de las viñas

Wanderung durch die Weinberge, Besuch des Weinkellers und Verkostung von Wein und lokalen Produkten.

Ein dynamisches Team von Winzern, die dieses schöne Weingut lieben, bereitet Ihnen einen herzlichen Empfang in einem schönen historischen Bauernhaus inmitten der Weinberge!

Mise à jour le 2023-06-02 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard