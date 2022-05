Concert de poche – Cie de Poche Tour du Papegaut, 19 mai 2017 20:30, Montfort-sur-Meu.

Vendredi 19 mai 2017, 20h30 Sur place

Théâtre burlesque

Concert de poche – Cie de Poche

Tronc et M. Poche vous donnent RDV pour un concert exceptionnel ! L’un est un peu virtuose de la guitare mais est surtout naïf et candide. L’autre, doué pour la contrebassine, est d’une mauvaise foi cruelle et assumée. Très vite les deux personnages prennent le dessus et le concert dérape. Ça musique, ça déclame, ça rit, ça hurle, ça fait du bien… La décapante histoire de ce concert impossible vous embarque dans un univers loufoque, drôle, sensible, au charme charismatique, à la folie jubilatoire.

Un concert déglingué et délirant, et on en redemande !

20h30 / Tour du Papegaut / Tarif C / 1h

Tour du Papegaut la tour 35160 montfort sur meu 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

