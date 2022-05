Inauguration Quinconce x Anaïs Touchot Quinconce Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Inauguration Quinconce x Anaïs Touchot Quinconce, 26 septembre 2019 18:00, Montfort-sur-Meu. Jeudi 26 septembre 2019, 18h00 Sur place Entrée libre quinconce.galerie@gmail.com, 0627044658 Vernissage d’ouverture jeudi 26 septembre 2019 de 18h à 21h. Restauration sur place avec Farz Ouest, cuisine streetfood élaborée au sarrasin et buvette avec la Brasserie la Gaelle. INAUGURATION QUINCONCE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 Quinconce est un nouvel espace d’art contemporain de 120m2 face à la gare de Montfort-sur-Meu dédié à la diffusion d’exposition avec une librairie en partenariat avec L’Endroit, Incertain sens et les artistes qui y déposent leurs livres. Cet ancien magasin d’antiquités, vélos et ferraille fermé au public depuis dix ans ouvre à nouveau pour que chacun soit au contact de la création contemporaine. C’est Anaïs Touchot qui a été choisie pour l’exposition d’inauguration. L’artiste s’inspire des vies antérieures du lieu et réalise des sculptures en matériaux ordinaires de personnages et mises en situation certifiés non conforme. Elle invite Vincent Malassis pour la bande son et un ouvrage a été réalisé avant l’exposition sous la forme d’un entretien avec Anne-Lou Vicente, curatrice. Copie Carbone Critique, une pastille d’été à feuilleter sur les fauteuils Harcourt de l’espace lecture. Exposition C.C.C jusqu’au vendredi 27 décembre 2019. Horaires : du mercredi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h. Et tous les deuxièmes dimanches du mois. Vernissage d’ouverture jeudi 26 septembre 2019 de 18h à 21h. Restauration sur place avec Farz Ouest, cuisine streetfood élaborée au sarrasin et buvette avec la Brasserie la Gaelle. Quinconce 18b rue de la gare 35160 Montfort 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine jeudi 26 septembre 2019 – 18h00 à 21h00

Détails Heure : 18:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Quinconce Adresse 18b rue de la gare 35160 Montfort Ville Montfort-sur-Meu lieuville Quinconce Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

Quinconce Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-sur-meu/

Inauguration Quinconce x Anaïs Touchot Quinconce 2019-09-26 was last modified: by Inauguration Quinconce x Anaïs Touchot Quinconce Quinconce 26 septembre 2019 18:00 montfort-sur-meu Quinconce Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine