Les mondes bricolés Quinconce galerie, 4 août 2021 16:00-4 août 2021 19:00, Montfort-sur-Meu. 4 août – 10 septembre Entrée libre Exposition collective Olivia Hernaïz, Joséphine Kaeppelin, Martin Le Chevallier, Benoit Razafindramonta, Thomas Tudoux, Carrey Young

Commissariat : Doriane Spiteri Commissaire associée à la galerie Quinconce, Doriane Spiteri propose le cycle TACTIQUES composé de deux expositions collectives. Installations, protocoles, jeu de société et vidéos : cette première exposition explore la manière dont les artistes se font tacticiens pour se jouer du monde du travail. En bricolant leur monde, les artistes présenté.e.s interrogent la financiarisation de la société, la place de l’individu dans le monde du travail. Il.elles pointent les failles du système, les codes et espaces du pouvoir face à l’efficacité et la compétitivité. Alors que les nouvelles techniques de management ont récupéré à leur compte les capacités créatives des individus, modifiant profondément notre rapport au travail, les artistes usent de tactiques et de ruses en injectant une marge de créativité à l’intérieur d’un système à bout de souffle. Quinconce galerie 18b rue de la gare montfort-sur-meu 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine mercredi 4 août – 16h00 à 19h00

