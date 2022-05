Flavien Théry, Sound Reveries of Trips We Won’t Go On Quinconce galerie Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Flavien Théry, Sound Reveries of Trips We Won’t Go On Quinconce galerie, 16 septembre 2020 16:00, Montfort-sur-Meu. 16 septembre – 17 octobre 2020 Sur place entrée libre Sol aride du Far West martien, mélancoliques trous noirs, constellations inconnues traversent les œuvres de l’artiste qui nous propose une évocation de l’âge d’or de la science-fiction. L’exposition “Sound Reveries…” réunit une sélection d’œuvres de Flavien Théry autour de l’un de ses thèmes de prédilection : l’exploration spatiale et son imaginaire. Un imaginaire collectif qui tout au long du 20ème siècle s’est autant construit sur la spéculation de mondes habités, que sur les représentations élaborées par la science-fiction et l’iconographie astronomique. Sol aride du Far West martien, mélancoliques trous noirs, constellations inconnues traversent les œuvres de l’artiste qui nous propose avec cette exposition une exploration poétique des confins et une évocation de l’âge d’or de la science-fiction. Quinconce galerie 18b rue de la gare montfort-sur-meu 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine mercredi 16 septembre 2020 – 16h00 à 19h00

