Dans la forêt, Pierre Macé x Le Limbe Quinconce Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Dans la forêt, Pierre Macé x Le Limbe Quinconce, 12 février 2020 16:00, Montfort-sur-Meu. 12 février – 4 avril 2020 Sur place Exposition organisée dans le cadre du Pazap’Art Paysage jusqu’au 28 mars à l’Aparté, lieu d’art contemporain et les médiathèques de Montfort Communauté Le collectif présente une fresque graphique et sonore, invitation à déambuler dans la forêt grandeur nature d’encre et de papier de Pierre Macé sur un récit musical du duo de musiciennes Fojumo. Quinconce 18b rue de la gare 35160 Montfort 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine mercredi 12 février 2020 – 16h00 à 19h00

jeudi 13 février 2020 – 16h00 à 19h00

vendredi 14 février 2020 – 16h00 à 19h00

samedi 15 février 2020 – 16h00 à 19h00

mercredi 19 février 2020 – 16h00 à 19h00

jeudi 20 février 2020 – 16h00 à 19h00

vendredi 21 février 2020 – 16h00 à 19h00

samedi 22 février 2020 – 16h00 à 19h00

mercredi 26 février 2020 – 16h00 à 19h00

jeudi 27 février 2020 – 16h00 à 19h00

vendredi 28 février 2020 – 16h00 à 19h00

samedi 29 février 2020 – 16h00 à 19h00

mercredi 4 mars 2020 – 16h00 à 19h00

jeudi 5 mars 2020 – 16h00 à 19h00

vendredi 6 mars 2020 – 16h00 à 19h00

samedi 7 mars 2020 – 16h00 à 19h00

mercredi 11 mars 2020 – 16h00 à 19h00

jeudi 12 mars 2020 – 16h00 à 19h00

vendredi 13 mars 2020 – 16h00 à 19h00

samedi 14 mars 2020 – 16h00 à 19h00

mercredi 18 mars 2020 – 16h00 à 19h00

jeudi 19 mars 2020 – 16h00 à 19h00

vendredi 20 mars 2020 – 16h00 à 19h00

samedi 21 mars 2020 – 16h00 à 19h00

mercredi 25 mars 2020 – 16h00 à 19h00

jeudi 26 mars 2020 – 16h00 à 19h00

vendredi 27 mars 2020 – 16h00 à 19h00

samedi 28 mars 2020 – 16h00 à 19h00

mercredi 1er avril 2020 – 16h00 à 19h00

jeudi 2 avril 2020 – 16h00 à 19h00

vendredi 3 avril 2020 – 16h00 à 19h00

samedi 4 avril 2020 – 16h00 à 19h00

Détails Heure : 16:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Quinconce Adresse 18b rue de la gare 35160 Montfort Ville Montfort-sur-Meu lieuville Quinconce Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

Quinconce Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-sur-meu/

Dans la forêt, Pierre Macé x Le Limbe Quinconce 2020-02-12 was last modified: by Dans la forêt, Pierre Macé x Le Limbe Quinconce Quinconce 12 février 2020 16:00 montfort-sur-meu Quinconce Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine