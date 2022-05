Mon royaume pour un cheval Lycée René Cassin, 15 février 2018 10:30, Montfort-sur-Meu.

Compagnie Crescite

Il s’agit d’une forme hybride où la fable est sans cesse interrompue par de brèves contextualisations historiques et sociales. Ces dernières étant moins là pour inscrire l’intervention dans une perspective historique que pour donner les clefs d’une œuvre et d’une langue vieille de plusieurs siècles. La compagnie Crescite a donc choisi l’histoire de Roméo et Juliette comme fil conducteur en se permettant quelques interférences avec Hamlet, Le Roi Lear ou encore Macbeth. Cette forme est construite pour divertir, pour enseigner, pour transmettre l’humeur joyeuse d’un théâtre pauvre et surtout, pour que chacun puisse se laisser aller -malgré la lumière crue d’une salle de classe – à l’expérience du sentiment tragique.

Presse :

“Tout y est : la force du verbe, l’intensité de l’émotion, la légèreté de l’humour et l’âpreté de la tragédie. Et plus encore. À la faveur de nombreux allers-retours entre la pièce et la réalité, les comédiens distillent de précieuses informations sur le contexte de l’œuvre et la vie de son auteur.

Plus qu’une démarche pédagogique, un vrai parti pris artistique, qui tire sa force de la jubilation du jeu et du rapport direct au public.” – La Provence 19/11/15

Distribution :

Mise en scène et adaptation : Angelo Jossec Traduction : Alexis Magenham

Création sonore : William Langlois

Avec: Angelo Jossec, Alice Lestienne et Charlotte Ravinet

