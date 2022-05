Naz – Compagnie Sens Ascensionnels Le Confluent Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Naz – Compagnie Sens Ascensionnels Le Confluent, 26 février 2015 20:30, Montfort-sur-Meu. Jeudi 26 février 2015, 20h30 Sur place de 8 à 12 € Un spectacle coup de poing écrit par Ricardo Montserrat « Naz » n’est pas un spectacle comme les autres. « Naz » nous plonge dans l’intimité d’un jeune pour qui l’Histoire commence par la lettre H, celle d’Hitler… nous invitant ainsi à nous questionner sur toutes les dérives extrémistes. Crâne rasé, corps sculptural, Henri Botte incarne de manière saisissante un personnage partagé entre le culte de son corps et une quête d’identité qui passe par l’appartenance à un groupe et un rêve d’ordre universel apaisant. Le discours idéologique bien rôdé est basé sur des faits historiques mais détournés de leur sens qui résonnent favorablement aux oreilles de jeunes en perte de repères. Ce spectacle propose de s’interroger sur les motivations qui poussent les jeunes à s’engager dans des mouvements identitaires extrémistes. Le texte, formidablement porté par le comédien et la mise en scène, est issu d’un travail de l’écrivain Ricardo Montserrat effectué auprès de jeunes néo nazis du nord de la France. A voir absolument ! http://www.sens-ascensionnels.com/spectacles/en-tournee/naz/ Le Confluent La Cotelais 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine jeudi 26 février 2015 – 20h30 à 22h00

