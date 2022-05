Je demande la route / Roukiata Ouedraogo LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Je demande la route / Roukiata Ouedraogo LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU, 13 octobre 2019 16:00, Montfort-sur-Meu. Dimanche 13 octobre 2019, 16h00 Sur place TOUT PUBLIC- TARIF B / de 9 à 15€ 02 99 09 00 17, billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh Saison culturelle 2019-20 Le spectacle savoureux de Roukiata conte avec autodérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène des bancs d’une école burkinabée, aux scènes parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique. L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée en France est dure pour une migrante désargentée. Le parcours professionnel est compliqué pour une jeune africaine non diplômée. Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille devient maître de son destin. Un one-woman-show autobiographique, percutant, incisif et toujours bienveillant, mêlant drôlerie et émotion ! LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU la cotelais montfort sur meu 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine dimanche 13 octobre 2019 – 16h00 à 17h30

Détails Heure : 16:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU Adresse la cotelais montfort sur meu Ville Montfort-sur-Meu lieuville LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-sur-meu/

Je demande la route / Roukiata Ouedraogo LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU 2019-10-13 was last modified: by Je demande la route / Roukiata Ouedraogo LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU 13 octobre 2019 16:00 LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU Montfort-sur-Meu montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine