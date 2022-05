ALEX VIZOREK LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

ALEX VIZOREK LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU, 18 mars 2017 20:30, Montfort-sur-Meu. Samedi 18 mars 2017, 20h30 Sur place Humour Alex Vizorek est une œuvre d’art Humour L’art, c’est comme la politique, ce n’est pas parce qu’on n’y connait rien qu’on ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire ! Le phénomène de l’humour belge vous emmène dans un univers flamboyant ou Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l’inverse ! Drôle, déjanté, surréaliste, « Alex Vizorek est une œuvre d’art » est un one man show saisissant à ne manquer sous aucun prétexte ! Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur les planches. Alex Vizorek co-anime avec Charline Vanhoenacker l’émission désormais culte « Si tu écoutes j’annule tout » sur France Inter. Il possède également un billet hebdomadaire sur la matinale de cette même radio et propose une chronique culturelle intitulée « Vizorek balance » dans Ça Balance à Paris présentée par Éric Naulleau sur Paris Première. Samedi 18 mars 2017 20h30 – Le Confluent – Tarif A/ 1h20 LE CONFLUENT- MONTFORT SUR MEU la cotelais montfort sur meu 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine samedi 18 mars 2017 – 20h30 à 22h00

